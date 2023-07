Mujer se declara culpable de fraude en ayudas por COVID-19

Charlotte, NC.- Una mujer de Charlotte se declaró culpable de obtener hasta 1,5 millones de dólares en ayudas por COVID-19 de manera fraudulenta.

Jeannetta Blackmon, también conocida como Jeannetta Regan, de 48 años, estaba acusada de fraude electrónico y lavado de dinero. Los recursos los obtuvo a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Préstamo de Alivio de Daños Económicos por Desastre (EIDL).

Un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte explica que Blackmon ejecutó un plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU con fondos de ayuda en casos de desastre para sus empresas J Renee Enterprises, Jeannetta Renee Girls Talk (JR Girls Talk) y Jrenee Investments (JR Investments).

