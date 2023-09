Mujer murió tras chocar su camioneta contra un árbol

Charlotte, NC.- Una mujer murió en Charlotte después de que la camioneta que conducía se saliera de la carretera y chocara contra un árbol.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre este hecho que también dejó una mujer herida.

El accidente ocurrió cerca de las 12:30 am del miércoles 30 de agosto en la cuadra 4700 de Albemarle Road.

El reporte policial indica que una camioneta Ford Explorer 2024 viajaba hacia el este por Albemarle Rd, cuando el conductor perdió el control, se salió del lado derecho de la carretera y chocó contra un árbol.

CMPD’s Major Crash Investigation Unit is investigating a fatal motor vehicle crash in the 4700 block of Albemarle Road. See full media release here: https://t.co/2vVm8ptXkP

— CMPD News (@CMPD) August 30, 2023