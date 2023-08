muertes-por-sobredosis-en-aumento

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte y el condado Mecklenburg no escapan a la crisis de opioides. En 2023 han aumentado en 20 % las muertes por sobredosis, informaron las autoridades.

El fentanilo es el principal culpable del aumento de las sobredosis en comparación con el año pasado, precisó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Líderes de la ciudad se unieron para hacer una alerta a la comunidad sobre el impacto que están causando las drogas.

Ver más: Detenido aprendiz de oficial de detención

En lo que va de 2023, la Unidad VICE de CMPD ha incautado aproximadamente 30 kilogramos de presunto fentanilo, suficiente para matar a 15 millones de personas. Un kilogramo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500.000 personas.

VICE también incautó más de 84.000 píldoras sospechosas de fentanilo.

En el primer semestre de 2023, CMPD respondió a unas 1.000 llamadas de servicio por sobredosis. La cifra no incluye el total de respuestas de MEDIC.

“Las píldoras falsificadas a menudo se fabrican con fentanilo. Entonces, cuando una persona toma una pastilla, pensando que está tomando un medicamento seguro, podría terminar con una sobredosis y morir”, dijo el comandante el comandante de CMPD, Luke Sell, en una conferencia de prensa.

Ver más: Arrestados sospechosos de asesinato de puertorriqueño

La Dra. Christine Murphy, toxicóloga y médica de urgencias de Atrium Health, explicó que “el fentanilo y otros opioides sintéticos son drogas muy potentes que pueden provocar rápidamente un paro cardíaco y la muerte cuando se ingieren, inhalan o inyectan”.

Fentanyl is now a top threat to the health and safety of our communities and protecting our citizens from this potentially lethal substance is more critical than ever. #NationalFentanylAwarenessDay https://t.co/t6qOCTiEn2 pic.twitter.com/1a2pCvO9WR

— U.S. Attorney Dena King (@USAttyKing) August 21, 2023