Arrestado hombre por exposición indecente

Charlotte, NC.- La policía arrestó a un hombre acusado de exposición indecente en al menos dos ocasiones en la ciudad de Charlotte.

La persona arrestada fue identificada como Aaron Troy Williams, de 47 años, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El reporte policial indica que el primer caso ocurrió el domingo 2 de abril en la cuadra 1100 de Marble Street. El segundo ocurrió el miércoles 5 de abril en la cuadra 600 de Fairwood Avenue.

El sospechoso fue observado por ciudadanos en ambos casos exponiéndose a la vista del público mientras estaba sentado en su automóvil en las calles de la ciudad. El auto del sospechoso es un Mazda CX9 rojo oscuro 2015.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department have arrested Aaron Troy Williams (DOB 6/24/1975) for two separate instances of indecent exposure that occurred in the Freedom and Westover Divisions this week.

— CMPD News (@CMPD) April 7, 2023