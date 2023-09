Más latinas denuncian a intérprete por agresión sexual

Charlotte, NC.- Seis mujeres latinas más denunciaron a haber sido víctimas de un hombre que trabajaba como intérprete de español en el condado Mecklenburg y que se hizo pasar por médico para agredirlas sexualmente.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció una conferencia de prensa para ampliar detalles de este caso en el que sospecha que puede haber más víctimas.

La primera denuncia contra Daniel Pitti-Casazola, de 41 años, fue realizada el 18 de julio. Una mujer latina que recientemente había dado a luz informó a la policía que días antes recibió un examen médico ilegítimo en su residencia.

CMPD investigó y determinó que Pitti-Casazola aprovechó su cargo como intérprete de español en el Departamento de Salud para hacerse pasar por profesional de la salud, contactar a la paciente y ofrecerle un chequeo médico.

La investigación policial llevó a la policía a creer que podía haber más víctimas y emplazó a la comunidad a denunciar.

El oficial Claudio Jiménez dijo en la conferencia que seis mujeres adicionales denunciaron haber sido víctimas del sospechoso, quien en todos los casos se hizo pasar por médico.

Jiménez dijo que todas las presuntas víctimas estaban participando en un programa del Departamento de Salud en el que reciben servicios de salud para ellas y sus hijos pequeños. “Ellas creyeron que estaban recibiendo ayuda y fueron agredidas en sus propios hogares”.

Las supuestas agresiones ocurrieron entre febrero y julio de este año. Las denunciantes tienen entre 19 y 32 años y solo hablan español.

Pitti-Casazola fue arrestado después de la primera denuncia. El 19 de julio compareció ante la corte y quedó en libertad mientras continuaban las investigaciones.

Pitti-Casazola was accused of impersonating a medical professional to provide an illegitimate medical exam.

Since his arrest, detectives have continued to investigate with the assistance of tips provided from the public.

