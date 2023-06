Más inversiones y más empleo en NC

Charlotte, NC.- Las inversiones privadas en Carolina del Norte están generando más empleo para los residentes del estado.

El turno ahora es para ProKidney, Corp., una compañía de terapia celular en etapa clínica tardía enfocada en la enfermedad renal crónica (ERC), que tendrá una nueva planta de biofabricación en la ciudad de Greensboro, condado Guilford.

Para este proyecto está prevista una inversión potencial de hasta $ 485 millones, de los cuales $ 25,5 millones se desembolsarán con la culminación de las instalaciones, señala un comunicado.

Ver más: Empresa alpitronic aterriza en Mecklenburg y genera empleos

El gobernador Roy Cooper se mostró complacido por la expansión de ProKidney, cuya sede principal están en Winston-Salem. “Nuestro liderazgo en este importante sector industrial es reconocido en todo el mundo, gracias a los sistemas de capacitación y educación de la fuerza laboral especializada que respaldan a las empresas de biotecnología de Carolina del Norte”.

NEWS: @ProKidney will establish a #biomanufacturing facility in #GuilfordCounty, potentially creating up to 330 jobs. The life sciences company focused on chronic kidney disease will invest up to $485 million in #Greensboro.

More: https://t.co/WQToAbuKUe#EconDev #Biotech pic.twitter.com/S1Qbzitszw

— N.C. Commerce (@NCCommerce) June 13, 2023