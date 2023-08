Charlotte, NC.- Una nueva oportunidad de crecimiento empresarial está disponible en Charlotte con la apertura de la segunda ronda de subvenciones de Beyond Open.

Desde el 1 hasta el 31 de agosto las pequeñas empresas del área pueden aplicar para ser beneficiarias de este programa lazando en alianza con Wells Fargo.

La segunda ronda tiene $ 5 millones disponibles para distribuir entre los solicitantes, quienes deben cumplir ciertos requisitos para completar el proceso de aplicación.

Beyond Open Small Business Grant Program es administrado por FFTC Partners For Empowering Communities, una organización de apoyo de Foundation For The Carolinas.

“Estamos aquí con y para nuestras comunidades, para nuestros negocios”, expresó Tracy Russ, Foundation For The Carolinas, durante el evento de lanzamiento de las subvenciones.

Beyond Open: Segunda ronda de subvenciones para empresas

Las subvenciones pueden utilizarse para bienes de capital como equipos, tecnología, inventario y bienes inmuebles, y no es necesario devolverlas.

Beyond Open se unió con otras organizaciones que pretenden ayudar a los solicitantes de la segunda ronda para que puedan preparar lo mejor posible sus solicitudes.

Rocío González es representantes de The Women’s Business Center, que junto a Prospera y Aspire, son las tres organizaciones autorizadas oficialmente para dar asistencia técnica a quienes deseen aplicar por estos fondos.

Ella explica que The Women’s Business Center tiene personal que atiente en español. El proceso no es complicado, especialmente, para las empresas que aplican por fondos $ 10.000 a $ 20.000. “No necesitan dar mucha información”, dijo.

Entre los requisitos básicos para aplicar destacan que el negocio esté funcionando desde hace al menos año, que tenga ventas anuales que superen los $ 30.000 y, por supuesto, demostrarlo con reportes financieros.

Para la segunda ronda seleccionaron algunos sectores específicos del área de Charlotte. Antes de comenzar la solicitud ingrese AQUÍ para verificar su ubicación comercial física y si corresponde como área de oportunidad para el subsidio.

Fabia Suster es representante de Aqua Source, una empresa de plomería beneficiaria en la primera de las tres rondas de subvenciones de Beyond Open.

“Este grand nos ha beneficiado porque hemos podido adquirir un truck y ahora podemos transportar los materiales y el personal; nos ha ayudado muchísimo”, comentó.

Este programa está dirigido a las pequeñas empresas para hacer inversiones de bienes capitales como inmuebles y tecnologías. Obtenga más información y aplique visitando el sitio web de Beyond Open.

