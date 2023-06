 Manifestación defiende educación para niños

Charlotte, NC.- Miembros de una coalición en Carolina del Norte organizan una manifestación en el Capitolio en defensa de la educación de los niños.

Every Child NC está al frente de esta protesta. Es una coalición integrada por organizaciones, padres, profesores y estudiantes que aboga por la superación de las barreras para defender el derecho constitucional de todos los niños a una educación sólida y básica.

La manifestación se llevará a cabo en apoyo del Plan Leandro. Está convocada para el 21 de junio a las 10 am en el Capitolo en la ciudad de Raleigh.

“La manifestación tiene como objetivo reunir a ciudadanos, educadores, padres y líderes de la comunidad para expresar su apoyo a la aplicación del Plan Leandro y expresar su oposición a los vales en el estado de Carolina del Norte”, señala Every Child NC en un comunicado.

🚨 Calling all advocates! 🚨

Join us on 6/21 to send a clear message to those who continue to deny our children their right to public education. We won't be scammed, we won't back down & we will continue to fight for EVERY CHILD. #nced #ncpol

RSVP here: https://t.co/HIuFDPa9jO pic.twitter.com/OzmyFkujMJ

— EveryChildNC (@EveryChildNC) May 22, 2023