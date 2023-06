Lo que se sabe del avión que aterrizó en Charlotte sin tren delantero

Charlotte, NC.- El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas volvió a la normalidad después de que el miércoles aterrizara un avión sin tren delantero.

El hecho ocurrió cerca de las 8.40 am. El Boeing 717-2BD de Delta despegó de Atlanta y aterrizó realizando una maniobra de emergencia en Charlotte después de haber rodeado el aeropuerto varias veces.

En total el avión llevaba 96 pasajeros, dos pilotos y tres auxiliares de vuelo. Nadie resultó herido, informó el aeropuerto que hizo varias actualizaciones sobre el incidente en sus redes sociales.

Tras el incidente, la pista 18R/36L permaneció cerrada. A las 7:10 pm, el aeropuerto informó que reabrió la pista después de retirar el avión y completar una inspección.

El aeropuerto pidió a los viajeros comprobar el estado actualizado antes de ir al aeropuerto debido a que había retrasos por la contingencia.

The aircraft has been removed from Runway 18R/36L and the inspection is complete. The runway is now open. Please continue to check with your airline on updated flight status.

— CLT Airport (@CLTAirport) June 28, 2023