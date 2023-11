Liz Monterrey invita a su toma de posesión en junta de CMS

Charlotte, NC.- Liz Monterrey tiene un objetivo claro en la Junta de Educación de las Escuelas de Charlotte Mecklenburg: Luchar por los estudiantes y la comunidad latina.

Ella ganó el puesto en las elecciones del 7 de noviembre. Su misión empezará el 12 de diciembre cuando tomará posesión del cargo en el Government Center, en un emotivo acto al que invitó a la comunidad para acompañar a la primera latina en hacer parte de la Junta de Educación.

Monterrey, nacida en Miami e hija de padres cubanos, no quiere hacer promesas falsas sobre su plan de acción. Prefiere comenzar a trabajar y conocer desde adentro todos los recursos disponibles y proyectos en marcha para apoyar y definir estrategias de trabajo.

En entrevista desde los estudios de Progreso Hispano News, comentó sobre sus expectativa y visión de lo que será su período histórico como una voz de la comunicad hispana en el distrito escolar.

¿Cómo se siente tras haber obtenido el triunfo en estas pasadas elecciones municipales?

Ha sido un gran éxito. Hemos estado en campaña durante seis meses y estamos un poquito cansados; pero es bueno saber que todo el trabajo realizado para lograr esta gran meta resultó en algo muy bueno y ahora tengo una plataforma inmensa para ayudar a la comunidad latina en Charlotte y a todos los estudiantes de CMS (Escuelas de Charlotte Mecklenburg).

Nacida en Miami e hija de padres cubanos. El orgullo y las raíces latinas, ¿cómo se siente?

Mis padres son inmigrantes de Cuba y han estado aquí por mucho tiempo. He vivido muchas de las experiencias que enfrentan los estudiantes con padres inmigrantes en las escuelas públicas. Asistí a una escuela pública, tomé el autobús y el almuerzo gratuito. Conozco las dificultades de tener padres que quizás no comprendan completamente el sistema público y que luchan por progresar en este país sin estar al tanto de todos los recursos disponibles en las escuelas.

En campaña una de sus premisas fue poner en primer lugar a los estudiantes, ¿cómo va a ser este proceso y cuál será la agenda de Liz Monterrey?

Mi meta es enfocarme en los estudiantes y específicamente en la brecha que existe entre estudiantes latinos y afroamericanos y el resto de los estudiantes. Hay mucho trabajo por hacer para que estos estudiantes lleguen al mismo nivel que otros estudiantes y creo que con recursos de lenguaje, más atención de los maestros y más tutorías podemos trabajar para lograrlo.

¿Cómo abordará las necesidades de la comunidad de CMS? ¿Cuáles serás las próximas acciones, quizás a corto plazo, para de inmediato ver resultados?

No he empezado todavía, empiezo en un mes, el 12 de diciembre, los invito a todos al Government Center a que vengan y apoyen a la primera latina en la junta, pero como cualquier trabajo tienes que estar unos meses aprendiendo para reconocer las oportunidades. No quiero hacer promesas falsas porque quizás hay oportunidades que yo ni sabía que existían y proyectos que ya están desarrollándose que deben continuar y mejorar. Planeo tener muchas conversaciones con la superintendente Crystal Hill para entender qué planes existen para la gente latina y qué es lo que falta.

El tema de los maestros es sumamente complejo; existe un déficit no solo de maestros bilingües, sino en general en todo el condado. El problema es que no hay gente aplicando (…) a los maestros no les pagan suficiente y hay muchos tipos de trabajos que están disponibles; ahora puedes hacer dinero en YouTube, no tienes que ser maestro. Hay que ser más creativos en las formas en que atraemos a los maestros. Tengan un poquito de paciencia conmigo porque tengo que aprender las responsabilidades y evaluar qué hace falta. Será una minoría en esta junta, voy a ser la única latina y voy a estar luchando para los derechos de los latinos. Planes específicos no los tengo todavía, sin embargo, sé que quiero abogar por la causa latina y darles los recursos suficientes. No voy a saber todavía hasta que empiece el trabajo.

¿Qué llamado le haría a la comunidad latina que quiere acercarse a las instituciones pero ve el idioma como una barrera?

La gente latina, no quiero hablar por todo el mundo, pero quizás tiene pena de pelear por lo que quiere (…) nosotros pagamos impuestos y trabajamos aquí, nosotros tenemos que preguntar por lo que nos hace falta porque si no tenemos voz nadie va a hacer nada. Hay que recordar que hay 181 escuelas y 140.000 estudiantes, la junta escolar no va a estar preocupada por tus necesidades, ustedes tienen que hablar, tienen que enviar correos a todos sus representantes que están en el sitio web de la junta escolar. El primer paso es enviar esos correos. Yo espero movilizar a la gente latina para que sienta que tiene el poder para demandar los derechos y no decir “vamos a quedarnos detrás de escena”. La realidad es que 30% de los estudiantes de CMS son latinos y tienen los grados más bajos y es un problema, y si no estamos peleando por eso nadie nos va a representar y nadie va a hacer el trabajo para nosotros.

Estuvo en campaña junto a líderes hispanos, ¿quién la apoyó para obtener el triunfo?

Estoy tan agradecida con los líderes latinos porque yo soy nueva en Charlotte, llevo tres años, y me recibieron con los abrazos abiertos, con mucha emoción y ayuda. Quiero darle muchas gracias a Jennifer De La Jara porque aunque ella no es latina, tiene hijos y familia latinos, ella está en la junta escolar ahora y me abrió muchas puertas; Wendy Pascual, Rafael Prieto y toda la gente de Latino Civic Engagement que creyó en mí desde el principio, me ayudó durante la campaña y me va a seguir ayudando porque esto va a ser un esfuerzo comunitario; toda la gente latina que votó por mí, que me dio oportunidades; La Colación Latinoamericana, Latin American Chamber of Commerce; ningún latino me dio la espalda en este proceso y es algo que aprecio mucho y habla muy bien de la comunidad latina.

¿Por qué buscó un cargo en la junta de CMS y no intentar en el concejo municipal?

Para mí los estudiantes son prioridad porque los grados son más bajos y 30% de los estudiantes son latinos. Los estudiantes son el futuro de Charlotte, hay que invertir en ellos. Yo me beneficié de ir a escuela pública, pude tener una carrera, un máster, tengo privilegios que nunca imaginé que iba a tener porque nací en una familia de bajos recursos, de padres inmigrantes, y ahora estoy viviendo el sueño americano. Es importante para mí que los estudiantes que quieran vivir ese sueño americano en CMS tengan esas mismas oportunidades. Mis padres lucharon mucho para triunfar en este país y yo quiero que la gente se refleje en mí.

