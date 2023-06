Charlotte, NC.- El reencuentro familiar en Estados Unidos es el gran sueño de los inmigrantes. Hay diferentes vías para hacerlo, y no todas son sencillas, pero es importante cumplir los lineamientos legales para un proceso exitoso.

En tiempos de Parole Humanitario hay además que tener precaución porque hay personas que se aprovechan para engañar.

Indhira Cermeño es egresada del programa paralegal de la Universidad de Miami. Ella habló con la periodista Adriana Henríquez, de Progreso Hispano News, y contó su experiencia positiva vinculada a procesos de reencuentro familiar.

“Eso ha sido tan de bendición, me ha tocado cercano, mi asistente, gracias a Dios su esposo y su niño ya están aquí, (vinieron) desde Perú” (…) Ya su esposo tiene su permiso de trabajo social”.

La esperanza de reencuentro familiar en EE. UU.

Cermeño indicó que actualmente existe una demora para quienes esperan respuesta por Parole Humanitario, pues al parecer en este momento tienen prioridad las personas que están en México y muchos están a la expectativa, estresados y ansiosos.

“La prueba de fuego para nosotros los inmigrantes es la paciencia. Lo digo por mí pero también por todas las personas que conozco, que nos cuesta mucho, queremos tener todo rápido, pero aquí todo va a tener un tiempo”, comentó.

Agregó que los documentos o formularios en Estados Unidos están diseñados para que las personas puedan llenarlo sin problemas, muchos hasta son gratuitos, pero si usted no domina el idioma y no tiene los conocimientos básicos del sistema es preferible que no lo haga.

Indhira Cermeño alertó que hay persona que se están aprovechando del sistema.

“Lamentablemente siempre que se abre un proceso como este, que mucha gente quiere participar, también aparecen personas que se aprovechan de que el gobierno de los Estados Unidos confía en ti, en tu palabra, en lo que dices”, dijo

Sin embargo, “si usted llena un formulario diciendo que está en México cuando no es cierto está cometiendo un perjurio, está mintiendo el gobierno de los Estados Unidos en su buena fe y tarde o temprano todo lo que usted ha hecho se va a saber”.

