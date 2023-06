kamala-harris-visita-charlotte-y-defiende-el-aborto

Charlotte, NC.- La vicepresidenta Kamala Harris estuvo de visita el fin de semana en la ciudad de Charlotte con un solo tema en su agenda pública: el aborto.

Harris visitó Grady Cole Center la tarde del sábado 24 de junio justo cuando se cumplía una año de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar Roe vs. Wade.

Durante este período 20 estados prohibieron o restringieron severamente el aborto. “Durante los últimos 365 días, las mujeres de nuestra nación han sufrido las consecuencias de estas leyes”, dijo Harris.

Una nueva ley entrará en vigencia el 1 de julio en Carolina del Norte que prohíbe el aborto después de 12 semanas de embarazo, salvo algunas excepciones.

I am speaking in Charlotte, North Carolina about the health care crisis caused by the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade. Tune in as I discuss the fight ahead. https://t.co/h6kCAt5V2u

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 24, 2023