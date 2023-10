juramentado-consejo-asesor-del-gobernador-sobre-asuntos-hispanos-y-latinos

Raleigh, NC.- Los nuevos miembros del Consejo Asesor del Gobernador sobre Asuntos Hispanos y Latinos fueron juramentados en una ceremonia en la Mansión Ejecutiva en Raleigh.

«Carolina del Norte es un lugar más fuerte para vivir y trabajar, gracias a las contribuciones de nuestras comunidades hispanas y latinas», dijo el gobernador Roy Cooper durante la ceremonia.

«Al celebrar sus logros, da luz a la importancia de nuestra diversidad y cómo puede llevarnos a una vida mejor y más exitosa para todos nosotros», agregó.

El gobernador Cooper firmó en 2017 la Orden Ejecutiva No. 23, estableciendo el consejo para asesorar al gobernador sobre temas relacionados con la población hispana, latina, latinx y latiné, y cómo Carolina del Norte puede apoyar mejor a estas comunidades, señala un comunicado.

El acto de juramentación ocurrió justo cuando se celebra el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

North Carolina is a stronger place to live and work thanks to the contributions of our Hispanic and Latino communities. Yesterday, Gov. Cooper hosted a ceremony to celebrate Hispanic Heritage Month. pic.twitter.com/tsFptZgaAD

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 7, 2023