Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg y la ciudad de Charlotte unieron esfuerzos junto a diferentes organizaciones para proporcionar a los residentes opciones de refrescamiento en medio del intenso calor de verano.

Los colaboradores se han programado para implementar una serie de medidas que comenzaron a estar activas el lunes 14 de agosto, anunció el condado en un comunicado.

El Sistema de Tránsito del Área de Charlotte ha anunciado que ofrecerá transporte gratuito a importantes lugares de resguardo y alivio del calor.

Entre estos destaca el Centro de Servicios Diurnos Roof Above, diversas ubicaciones de la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg, así como los Centros de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg, los Centros para Personas Mayores y las áreas de rocío designadas como estaciones de enfriamiento.

¿Intenso calor? Dónde refrescarse en Mecklenburg

Estaciones de Enfriamiento

Roof Above ofrece su centro de servicios diurnos como una estación de enfriamiento para cualquier persona sin hogar sin hogar en Mecklenburg. Está ubicado en 945 North College Street. Está abierto de 8:30 am a 4 pm de lunes a viernes y de 9 am a 12:30 pm los sábados, domingos y feriados.

También hay disponibles estaciones de nebulización, ventiladores, fuentes de agua y sillas. Además, el personal de extensión visitará campamentos para personas sin hogar para brindar información sobre ayuda, ubicaciones de estaciones de enfriamiento y agua si es necesario.

Parque y Recreación: Centros

Los siguientes centros recreativos y para personas mayores están abiertos a los residentes que buscan alivio del calor:

Las ubicaciones y los horarios de atención de los Centros de Recreación y Personas Mayores están disponibles en línea.

Parque y Recreación: Spraygrounds

Los siguientes campos de aplicación en Charlotte también están disponibles para su uso de 10 am a 8 pm todos los días:

Double Oaks Family Aquatic Center, Cordelia Poll y Ramsey Creek Beach están abiertos los fines de semana, de 12 pm a 6 pm hasta el fin de semana del Día del Trabajo. Double Oaks está ubicado en 2014 Statesville Ave. Cordelia Pool en 2100 North Davidson St. Ramsey Creek Beach en 18441 Nantz Road, Cornelius.

Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg:

Las ubicaciones de la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg generalmente están abiertas al público de 9 am a 8 pm de lunes a jueves, y de 9 am a 5 pm los viernes y sábados.

Iniciativas de los ventiladores

Los residentes del condado mayores de 60 años y los adultos de 18 a 59 años discapacitados pueden recoger un ventilador gratuito hasta agotar existencias. Llame a Servicios para Niños, Familias y Adultos del Condado Mecklenburg al (980) 314-6800 o envíe un correo electrónico a mSFA-Events@MeckNC.gov .

Se requiere que las personas muestren una licencia de conducir válida o una identificación estatal que proporcione prueba de edad y una dirección actual del condado Mecklenburg cuando recojan su ventilador. Límite de uno por persona.

Asistencia con la factura de energía

Las personas y familias en Mecklenburg que están experimentando una crisis relacionada con la factura de energía de refrigeración (o calefacción), una emergencia que amenaza la vida o relacionada con la salud, y tienen un aviso vencido o final pueden solicitar asistencia con la factura de energía a través del Programa de Intervención de Crisis.

Los detalles sobre el programa, incluidos los criterios y las solicitudes, están disponibles en MeckNC.gov/Energy o llame al (704) 336-3000. La asistencia está disponible durante todo el año o hasta que se agoten todos los fondos.

