incendio-de-tres-alarmas-en-escuela-de-charlotte

Charlotte, NC.- Un incendio de tres alarmas se desató el lunes en una escuela de la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho fue reportado por el Departamento de Bomberos de Charlotte en sus redes sociales.

El departamento indicó que se trató de incendio de estructura de tres alarmas en la cuadra cuadra 200 de Boyce Rd, donde está ubicada Charlotte Preparatory Academy.

En las operaciones de extinción participaron más de 60 bomberos. No hubo reportes de heridos.

El departamento tuiteó que sus equipos estaban en la escena a las 10:23 p.m.

Update 3rd Alarm Structure Fire; 200 block of Boyce Rd; 60 plus firefighters are on scene battling the blaze; no injuries reported; @CMPD & @MecklenburgEMS assisting firefighters; Boyce Rd is closed due to fire department operations. pic.twitter.com/b1Q4U4YDwf

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) June 27, 2023