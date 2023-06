incendio-de-tres-alarmas-en-planta-de-litio

Charlotte, NC.- Equipos de emergencia atendieron un incendio de tres alarmas en una planta de procesamiento de litio en Bessemer City, condado Gaston.

El condado informó sobre el suceso en una publicación en su sitio web.

Ver más: Cinco muertos en incendio en una casa

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 am del lunes 26 de junio. “Los equipos de bomberos están trabajando para contener el incendio y las autoridades han confirmado que todos los trabajadores de la planta están localizados. No se reportaron heridos hasta las 5:30 a.m”, señaló el condado.

Las autoridades informaron que la autopista 161 está cerrada desde JE Herndon Access Road hasta 14th Street.

Multiple agencies working a 3-alarm blaze this morning at the Livent plant in Bessemer City. There are no reported injuries and no evacuation orders at this time. Residents should avoid the area. Hwy 161 is closed between JE Herndon Access Road & 14th St. https://t.co/Q8O4iD7hBK pic.twitter.com/Cdt3O2vUly

— Gaston County Government (@GastonCountyGov) June 26, 2023