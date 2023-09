Hombre después de ganar la lotería: “Todavía no puedo creerlo”

Charlotte, NC.- “Todavía no puedo creerlo”. Chad Lequire no sale de su asombro después de ganar el premio mayor de un juego de NC Education Lottery.

Lequire, quien reside en Whittier, condado Jackson, es el ganador de $827.330. Él compró su billete de la suerte Fast Play de Big Bucks Bingo en PJ’s Fast Food Mart en Asheville Highway en Sylva.

«Era simplemente parte de mi rutina normal», recordó Lequire. «Y ese es el juego que me gusta jugar».

Su inversión de $10 valió la pena.

“Para ser honesto, todavía no puedo creerlo en este momento”, dijo Lequire a NC Education Lottery tras acudir a su sede a retirar su dinero. «Nunca antes había ganado algo tan grande como esto».

Congrats to our newest #FastPlay winner! Chad Lequire won $827,330, 100% of the progressive jackpot, with his Big Bucks Bingo ticket. Chad is looking forward to buying a new family home with his big win. For more details on his amazing story, check out https://t.co/pOJ9hDpJwE. pic.twitter.com/OfzQ8GoFqr

— NC Education Lottery (@nclottery) September 28, 2023