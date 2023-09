Hombre dejó de cocinar para descubrir boleto ganador de lotería

Charlotte, NC.- Kendrick Woods, residente de Creedmoor, condado Granville, vivió una agradable sorpresa el sábado por la mañana mientras preparaba el desayuno. Decidió revisar sus boletos de Cash 5 y se encontró con un regalo inesperado de $100.000.

Mientras cocinaba salchichas, una corazonada lo llevó a consultar sus números del sorteo del viernes. No podía creer lo que veían sus ojos cuando descubrió que había acertado las cinco bolas blancas. Emocionado, subió corriendo las escaleras para despertar a su esposa y compartir la noticia.

Woods siempre había tenido la creencia de que algún día ganaría la lotería. «Finalmente llegó mi día», dijo a NC Education Lottery cuando a acudió a retirar su premio.

Kendrick Woods had a good reason to stop making breakfast last Saturday morning, “Something just came into my mind saying, 'Check your Cash 5.'" he said, "It shocked me so bad." Woods matched all 5 balls on his Quick Pick. Congrats, Kendrick! https://t.co/JjhXomqM9H pic.twitter.com/ap6VtC7ir0

— NC Education Lottery (@nclottery) September 12, 2023