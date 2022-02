Herido oficial en tiroteo en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Un oficial de la oficina del sheriff fue sometido a una cirugía con éxito después de haber sido baleado en un tiroteo en Mecklenburg el fin de semana. El hecho dejó también una presunto delincuente herido.

El suceso se produjo en Salome Church Road en la zona de University City cuando Dijon Whyms dio voz de alto a un vehículo en una parada de tráfico.

El oficial se acercó pero el conductor sacó un arma y empezó a disparar. Whyms respondió al ataque accionando su arma de fuego.

Ver más: Muere piloto en accidente en condado Davidson

Los dos involucrados en este tiroteo en Mecklenburg resultaron heridos.

UPDATE: MCSO Deputy Dijon Whyms underwent surgery this morning and he is now in recovery. We are grateful to CMPD for providing a Peer Support Group this afternoon for MCSO deputies and staff as needed. Thank you for your thoughts and consideration during this time.

— Meck Sheriff (@MeckSheriff) February 20, 2022