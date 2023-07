Pender, NC.- Tres marines fueron hallados sin vida dentro de un automóvil el pasado fin de semana en Carolina del Norte, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado Pender reveló en principio el hallazgo pero sin identificar a las víctimas.

“El domingo 23 de julio, aproximadamente a las 9:00 am, los agentes respondieron para investigar una denuncia de una persona desaparecida. En el curso de esta investigación se localizaron a las personas fallecidas”, publicó la oficina del sheriff en su página de Facebook.

El hallazgo ocurrió en el estacionamiento de una gasolinera Speedway en 14477 US 17 en la comunidad de Hampstead.

Hallados muertos tres marines en NC

Las autoridades revelaron el martes la identidad de las víctimas y confirmaron que se trata de tres marines, uno de ellos de origen hispano.

Lance Corporal Tanner J. Kaltenberg, 19, de Madison, Wisconsin.

Lance Corporal Merax C. Dockery, 23, de Pottawatomie, Oklahoma.

Lance Corporal Ivan R. Garcia, 23, de Naples, Florida.

Los tres infantes de marina eran operadores de vehículos de motor con el Batallón de Logística de Combate 2, el Regimiento de Logística de Combate 2, el 2º Grupo de Logística Marina.

“Esta es una investigación en curso. Parece que nunca ha habido ninguna amenaza para los miembros de la comunidad”, dijo la oficina del sheriff.

Las autoridades indicaron dijeron que no encontraron drogas en el automóvil y que no hay indicios de juego sucio. No quedó claro si había armas.

