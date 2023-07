tiroteo-en-escuela-secundaria-deja-un-herido

Charlotte, NC.- Un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Charlotte dejó una persona herida, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió en el campus de Julius Chambers High School después que dos adultos estuvieran involucrados en un altercado. Uno de ellos recibió un disparo, dijo el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Para el momento del suceso la escuela no estaba en sesión y no había estudiantes, agregó CMPD.

La policía no identificó a la víctima, pero dijo que su herida no se considera potencialmente mortal.

Assault with a Deadly Weapon Investigation in the University City Division https://t.co/ZJyJIkGuje

— CMPD News (@CMPD) July 25, 2023