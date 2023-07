¡Familia con suerte! Madre gana la lotería días después que su hijo

Charlotte, NC.- Una familia de Carolina del Norte tiene la suerte a su favor. Una madre ganó la lotería menos de un mes después de que su hijo también lo hiciera.

Peggy Williams, residente de Greenville, acudió el martes de 11 de julio a la sede de NC Education Lottery para reclamar $ 500.000 de un premio mayor de Cash 5.

Para Peggy no era la primera vez en la sede de la lotería. El 15 de junio había estado ahí cuando acompañó a su hijo Randy Willims a retirar un premio de $ 518.774 ganado también con el Cash 5.

Less than a month ago, Peggy Williams from #Greenville went with her son to claim his $518,774 Cash 5 jackpot. On Tuesday, she arrived to claim her own $500,000 scratch-off win! Her Double Diamond Cashword ticket was from @FoodLion on Easy St. #NCLottery https://t.co/lpsuWxscS9 pic.twitter.com/o9WHKskAa8

— NC Education Lottery (@nclottery) July 12, 2023