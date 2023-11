Exposición muestra la belleza del bonsái

Kannapolis, NC.- Kannapolis se convertirá en el centro nacional del bonsái cuando este fin de semana abra una exposición con cientos de pequeños árboles.

Los aficionados a este arte asiático podrán asistir de manera gratuita a este evento que reunirá a artistas y vendedores de bonsái de todo Estados Unidos, anunció la ciudad de Kannapolis en un comunicado.

Winter Silhouette Bonsai Show es una “gran oportunidad para aprender sobre este arte y pasatiempo, comprar un árbol o comprar suministros”.

