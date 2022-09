escuela-amenazada-refuerza-seguridad-en-juegos-de-football

Mooresville, NC.- Una escuela en Mooresville que recibió amenazas de bomba esta semana tendrá ahora nuevos protocolos de seguridad para los juegos de football.

Se trata de Mooresville High School, que tras la amenaza pasó a aprendizaje virtual el miércoles por precaución.

Mooresville Graded School District anunció en su página de Facebook las nuevas medidas de seguridad para los partidos en casa de Blue Devils.

A partir del viernes 23 de septiembre los estudiantes de primaria, intermedia y secundaria no podrán entrar a un partido de fútbol en casa sin un adulto que los supervise.

Si se encuentra a un estudiante sin supervisión quedará sujeto a ser removido del juego. El padre o tutor será contactado para que lo recoja.

Some important changes are taking place for Friday night football games in Mooresville. Please read, and we hope to see you on Friday! Go Blue Devils! https://t.co/zxYADrsYPD

— Mooresville High School (@MHSBlueDevils) September 21, 2022