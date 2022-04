Entrevista: Latino en NC tiene a su familia en Ucrania

Charlotte, NC.- Carlos Navas es un venezolano que como muchos emigró debido a la crisis de su país. Él eligió Ucrania para seguir sus estudios de posgrado. Pero, diez años después quedó con el corazón dividido cuando durante una visita a Estados Unidos estalló la guerra. Su esposa y su hija de seis años siguen en Kiev, la capital del país europeo, escenario de bombardeos, destrucción y muerte.

Ucrania ha sido el centro de la noticia mundial debido a la invasión de Rusia en su territorio. Millones de personas abandonaron el país para resguardar sus vidas. Otras no logaron salir como la familia de Carlos Navas.

Este venezolano llegó a Estados Unidos para reencontrarse con su madre y sus hermanas a quienes no veía desde hace cinco años.

Él conversó con la periodista de Progreso Hispano News, Hezel Petrelli y contó su historia.

¿Cómo llega Carlos Navas a Ucrania?

Yo soy de Venezuela, mi hija y la mamá son ucranianas. Yo me fui para ucrania hace como 10 años a estudiar. Yo soy ingeniero e hice un posgrado en el área de administración. Allá conocí a mi pareja y tuve a mi hija. También conseguí un trabajo en Polonia y he estado viviendo entre Polonia y Ucrania.

¿En qué ciudad de Ucrania están residenciados?

En Kiev, la capital. Mi hija va para la escuela, tiene seis años y está en primer grado. La mamá trabaja en el área farmacéutica.

Carlos, tú viajaste a Estados Unidos para reencontrarse con tu madre y tus hermanas…

Llevaba como cuatro o cinco años sin verlas, iba a viajar desde hace varios años, pero con la pandemia no había podido. Aproveché y vine a Estados Unidos y cuando me iba a regresar no podía porque explotó el conflicto en Ucrania.

Tú viniste en noviembre a Estados Unidos, ¿cómo estaba la situación en Ucrania?

La vida era totalmente normal, la gente trabajaba, la situación era una era estable totalmente, no había ningún problema. Ya a mediados de diciembre, tengo muchos amigos allá, me contaban que veían las noticias que habían tropas rusas alrededor de Ucrania.

¿En qué momento y cómo te enteras de que estalló finalmente una guerra?

Por las noticias y empecé a llamar a la gente en Ucrania y me dijeron que estaban cayendo bombas y ahí fue el momento en que todo el mundo empezó a salir (del país), principalmente los extranjeros.

¿Podías comunicarte con tu esposa?

Sí, siempre ha habido la comunicación. Yo tengo un apartamento en Polonia y le dije que se fuera para Polonia pero fue imposible, la solución para ellos fue que se fueran para una villa como a 250 kilómetros de Kiev.

¿Ustedes tienen pensado movilizarse hasta Polonia?

Hace un par de días ellas regresaron a Kiev. Los ucranianos son personas muy fuertes y muy arraigadas a su país, a sus costumbres, y en este caso prefieren verificar si las condiciones son buenas para quedarse allí y si no ya estamos planificando para que nos vayamos a vivir a Polonia.

Los ucranianos quieren rescatar su país

Ellos regresaron recientemente a Kiev, el padrino de mi hija está listado para defender la región, todos los hombres están defendiendo. Las mujeres cuidan a los niños en casa. La mamá de mi hija cómo está en el área farmacéutica tiene que estar trabajando. Tiene que seguir las reglas para protegerse, cuando hay fuego aéreo correr para los refugios y en las noches tiene que dormir en los corredores que son los lugares más seguros en el caso de que caiga una bomba.

La perspectiva de Carlos Navas…

El objetivo la invasión no es militar, son objetivos de genocidio, de matar a la población, ya lo han visto en las noticias que destruyen hospitales, que destruyen escuelas y esa es la situación actual.

Para las personas que deseen ayudar a la comunidad en Ucrania, Carlos Navas aconseja visitar ukrainians.org.ua. También pueden escribir al correo electrónico carloshilario@msn.com.

Él tiene pensado viajado pronto pese a las dificultades, para volver a estar con su esposa e hija.

