Entrada gratis al Museo de Historia todo el mes de agosto

Charlotte, NC.- La entrada será gratis durante todo el mes de agosto en el Museo de Historia de Charlotte.

El anunció lo hizo el museo en una publicación en su página de Facebook.

“Para que la historia sea accesible a todo el mundo, los miembros de nuestro consejo de administración han hecho donaciones para que la entrada al museo sea gratuita durante todo el mes de agosto”, publicó.

El museo tiene siete galerías con exhibiciones permanentes y temporales sobre más de 400 años de historia de la ciudad.

To make history accessible to everyone, members of our board of trustees have provided donations to make museum admission free for the entire month of August!

Together we can use knowledge of the past to build a better future! Join us this August!#charlottehistory #clthistory pic.twitter.com/2XEn8i3FpH

— The Charlotte Museum of History (@CLThistory) July 31, 2023