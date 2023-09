¡En video! Camioneta circula sobre vías del tren en South End

Charlotte, NC.- Un video ha causado asombro en la ciudad de Charlotte. Se trata de una camioneta que circula sobre las vías tren ligero en el área de South End.

La cuenta de Instagram @barstool49ers publicó el video. El hecho al parecer se produjo durante una noche del pasado fin de semana.

El primer video muestra a la camioneta de color negro avanzar sobre los rieles ante el asombro de transeúntes.

Una segunda publicación captura a varias personas que subieron al vehículo después de estar involucrados en una pelea. El conductor acelera e ingresa a corta distancia en las vías del tren.

La publicación del video en redes sociales generó este lunes una reacción de Charlotte Area Transit System (CATS).

In reference to the video circulating of a truck driving on the LYNX Blue Line tracks: We were alerted to the video yesterday morning and promptly dispatched our Maintenance of Way team to inspect the area of concern. pic.twitter.com/C2qHt6NdrF

— Charlotte Area Transit System (@CATSRideTransit) September 4, 2023