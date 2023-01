Duke Energy plantea aumento de tarifas, ¿cómo te afecta?

Charlotte, NC.- Duke Energy Carolinas solicitó a los entes reguladores de Carolina del Norte una revisión de tarifas con el objetivo de concretar un aumento gradual durante tres años.

El plan presentado debe contar con la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte (NCUC, por sus siglas en inglés).

El aumento en caso de aprobación comenzaría a regir el 1 de enero de 2024, indicó la empresa en un comunicado. El impacto mensual para un cliente residencial típico que use 1000 kilovatios-hora (kWh) sería de $12,54, al pasar de de $115,01 a $127,55.

Luego seguiría un aumento de $3,90 en enero de 2025 y de $3,18 en enero de 2026.

Si la NCUC lo aprueba, el aumento neto en los ingresos minoristas en el primer año sería de aproximadamente $ 501 millones (9,5 %), seguido de $ 172 millones (3,3 %) en el segundo año y $ 150 millones (2,9 %) en el tercer año. En total 15,7 % para 2026.

