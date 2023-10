Dos perros muertos en incendio

Charlotte, NC.- Un incendio en una residencia en la ciudad de Charlotte resultó en la muerte de dos perros y la evacuación de dos personas.

El incidente tuvo lugar el jueves por la mañana en la cuadra 12100 de Charing Grove Ln, según informó el Departamento de Bomberos de Charlotte a través de sus redes sociales.

Los bomberos lograron controlar las llamas en 36 minutos y, no se reportaron heridos entre los ocupantes de la casa.

Structure Fire Update; 12100 block of Charing Grove Ln; the home was a total loss & two dogs perished in the fire; two adults displaced with @RedCross assisting; the fire remains under investigation; estimated fire loss $256k. pic.twitter.com/aegXy8vt6u

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) October 12, 2023