incendios-consumen-casas-en-charlotte

Charlotte, NC.- Los bomberos tuvieron una madrugada intensa este jueves al responder a dos poderosos incendios en la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Bomberos de Charlotte informó brevemente sobre ambos hechos en sus redes sociales.

Cerca de las 5 am notificó que su equipo estaba en Paul Buck con Chipley Avenue por un incendio en una vivienda. En las imágenes publicadas por el departamento se apreciaban cómo las llamas envolvían por completo la propiedad.

Structure Fire; 3000 block of East Independence Ave; house fully involved on arrival; Station 8 area pic.twitter.com/7ksmwQDpTU

Los bomberos controlaron el incendio en 30 minutos. No se reportaron heridos, la casa estaba vacía. El hecho está bajo investigación.

Los bomberos respondieron una hora antes a otro incendio en una casa en construcción en la cuadra 200 de Keswick Ave.

El equipo de emergencia controló las llamas en 20 minutos y la casa adyacente tuvo que ser evacuada.

Structure Fire Update; correct address 200 block of Keswick Ave; firefighters controlled the incident in 20mins; adjacent home evacuated; no injuries reported; fire is under investigation. pic.twitter.com/yYvlVJYwm8

