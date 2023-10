dos-arrestados-por-homicidio-en-pavilion-boulevard

Charlotte, NC.- Dos sospechosos han sido arrestados por su presunta participación en un homicidio a tiros en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

Deandre Spencer, de 23 años, y Dillon Spencer, de 19 años, son las personas detenidas, reveló el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Ver más: Hombre con machete intentó subir a autobús escolar

Los sospechosos han sido acusados por el asesinato de Kai Jua Hall, de 22 años, la noche del martes 10 de octubre en la cuadra 1900 de Pavilion Boulevard.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have identified the victim in this case and have identified and arrested two suspects. See full case update here: https://t.co/QJbuTzEmil

— CMPD News (@CMPD) October 12, 2023