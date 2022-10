¡Tócate! La detección a tiempo ayuda a salvar vidas

Charlotte, NC.- Yanerys Rivas da gracias a Dios y al apoyo de su familia para convertirse en sobreviviente de cáncer de mama. Ella desde su experiencia sabe que la detección temprana de la enfermedad es clave para superarla. Su recomendación a las mujeres es sencilla: Tócate.

No importa si eres joven o si en tu familia nadie ha sufrido cáncer, la prevención juega un papel fundamental, dijo a Progreso Hispano News Yanerys Rivas, una dominicana que vive en Carolina del Norte.

Durante el mes de octubre se celebró el Mes de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Yanerys quiere ayudar a las mujeres, en especial las latinas, para reducir los riesgos.

Se ha involucrado tanto que creó Hispanic Breast Cancer Foundation para dar apoyo a las mujeres lastinas que sienten temor de buscar ayuda, sobre todo cuando la mayoría de la que hay disponible está en inglés, un idioma que muchas veces no dominan.

¿Cómo comenzó este proceso de la enfermedad?

Empecé a sentir una pequeña molestia en el seno derecho y yo misma me hice el autoexamen. Siento una bolita y lo deje pasar, pero meses después me hago el autoexamen y siento que la bolita ha crecido, fue entonces cuando fui a mi médico.

Cuando tu médico te dice que efectivamente se trataba de un cáncer etapa 1, ¿qué pasó por tu mente?

Es bien fuerte, no te miento, es algo que cuando uno oye esa palabra y dice “¿cómo? ¿pero yo? ¿por qué?”. Es bien difícil pero gracias a Dios tuve mucha fuerza y tomé las decisiones rápido conjuntamente con mi esposo, mi familia, mis hijos.

Fue algo bien intenso pero apoyada, agarrada de Dios. Mi esposo fue un gran apoyo increíble, siempre estuvo conmigo desde el inicio y eso te da mucha fuerza.

El diagnóstico a tiempo salva vidas…

El diagnóstico a tiempo es sumamente importante, lo mío fue muy a tiempo. Sin embargo, pasé por un procedimiento bien difícil, doloroso, muy fuerte.

Decidí conjuntamente con mi esposo que iba a practicarme la mastectomía doble porque con esto esperaba que no volviera para atrás, al otro seno o viniera otra situación.

La mastectomía es un poquito dolorosa, incómoda, pero hay que hacerla porque no hay opción. Luego de eso vinieron otros procedimientos, luego reconstrucción.

Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien que está pasando esa transición, ¿cuáles serían tus palabras?

Definitivamente tener mucha fe en Dios, es lo que te va a dar esa fortaleza de seguir, hacer todo el procedimiento, no darle mucha mente, seguir hacia adelante, no importa si en tu familia no hay diagnóstico de cáncer, si tú eres muy joven, si apenas tuviste hijos; el tiempo (diagnóstico temprano) es sumamente importante.

Lo que estás haciendo es extraordinario porque por tu experiencia quieres ayudar a otras personas, ¿de qué va tu organización?

En base a todo este proceso me ha surgido la idea de abrir una fundación (Hispanic Breast Cancer Foundation) para esas mujeres que están padeciendo la enfermedad o que sienten temor de lo que pueden escuchar, que no quieren ir médico o que ya lo saben pero no lo aceptan.

Creé una fundación casualmente en el mes de octubre para concientizar a las mujeres latinas para que no tengamos miedo. A veces tenemos temor en ir a alguna fundación o institución porque solo dan apoyo en inglés; estamos abiertos a que vengan donde nosotros, le vamos a dar toda la ayuda, toda la información.

La fundación surge en Carolina del Norte pero con la idea de ayudar a las mujeres hispanas de mi país, República Dominicana, donde hay donde mucha necesidad.

Esta fundación con Dios adelante está dirigida para todas las mujeres para que les llegue el mensaje de cuidarnos, de ir al médico a tiempo, de hacernos nuestro autoexamen (…) eso salva bastantes vidas, incluyéndome.

Video: “El Diagnóstico que cambió mi vida”