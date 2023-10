desfile-de-camiones-de-bomberos-en-kannapolis

Kannapolis, NC.- El Departamento de Bomberos de Kannapolis está preparando una jornada que no querrás perderte. Este viernes 13 de octubre, la comunidad se unirá durante el esperado Desfile de Camiones de Bomberos.

Este evento tiene doble propósito: entretener a grandes y pequeños, y recolectar donaciones de alimentos enlatados para la Misión Cristiana Cooperativa, informó la Ciudad de Kannapoils en un comunicado.

A partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, los bomberos estarán listos para recibir donaciones que ayudarán a quienes más lo necesitan en la comunidad.

