Kannapolis, NC.- Discover Fun in Kannapolis (Descubre la diversión en Kannapolis) está de regreso esta semana con una serie de eventos para toda la familia, anunció la Ciudad.

Las actividades se realizarán el miércoles 26, jueves 27 y sábado 29 de abril. Incluyen eventos educativos, teatro y deportivos.

Los eventos son una oportunidad para que residentes de la ciudad y otras zonas compartan en un encuentro comunitario.

Discover Fun in Kannapolis returns with several upcoming events. 9 am Saturday, April 29

Strides for Strokes 5K/10K | Downtown Kannapolis 10 am Saturday, April 29

Earth Day Shred Event | Village Park 7 pm Saturday, April 29

Stories Under the Stars | Kannapolis Library pic.twitter.com/ICFBMDGFDC — Kannapolis, NC (@Kannapolis) April 24, 2023

Descubre la diversión en Kannapolis esta semana

A continuación los eventos de Descubre la diversión en Kannapolis anunciados por la Ciudad.

Miércoles 26 de abril (4 pm – 5 pm)

Construyendo STEAM: Aventura en el espacio profundo | Cabarrus County Library, Kannapolis Branch, 850 Mountain Street, Kannapolis

Star Academy Adventure. Nos hemos estrellado en un planeta alienígena. ¡Es hora de poner a prueba nuestras habilidades STEAM! Exploraremos, investigaremos y construiremos… ¿Sobreviviremos?

Jueves 27 de abril (5 pm – 7 pm)

Construyendo STEAM: Recorridos por el Centro de Tecnología Avanzada | Rowan-Cabarrus Community College, Advanced Technology Center, John Snow Road

Podrá recorrer laboratorios de ciencias y espacios de atención médica de última generación mientras profesores y estudiantes lo guían en actividades prácticas y lo inspiran a entusiasmarse con STEAM.

Sábado 29 de abril (9 am)

Pasos para brazadas 5K/10K | Downtown Kannapolis

Más información y registro AQUÍ.

Sábado 29 de abril (10 am – 12 pm)

Evento de trituración del Día de la Tierra | Village Park

Este evento es solo para residentes de Kannapolis. La trituración de documentos está limitada a cinco cajas de archivos por persona, lo que equivale a dos bolsas de basura de 40 galones. No negocios.

Sábado 29 de abril (7 pm)

Historias bajo las estrellas | Kannapolis Library

El Children’s Theatre of Charlotte presentará, “A Sick Day for Amos McGee”, de Philip C. Stead. Este evento es gratuito.

Festividades de Jiggy

La Ciudad de Kannapolis también recuerda que las festividades de Jiggy se realizarán del 4 al 7 de mayo que presentará una estadía local de Cannon Ballers Baseball con su identidad alternativa: the Q’s y un concierto de música country de Travis Denning. Para obtener un calendario completo ingresa AQUÍ.

Video: ToDo Charlotte NoDa