Raleigh, NC.- Tim Moore, presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, ha sido demandado por supuestamente tener una aventura con una mujer casada.

Scott Lassiter, subdirector del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Wake, es quien presentó la demanda.

Lassiter alega que Moore mantuvo una relación desde 2019 con su esposa Jamie Liles Lassiter, quien es también empleada estatal.

Scott Lassiter, un exmiembro del Concejo Municipal de Apex y quien se postuló como republicano para un escaño en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte en 2022, está demandando por “alienación de afecto”.

Tanto Moore como Jamie Liles Lassiter han rechazado las acusaciones.

Demandan a presidente de la Cámara de Representantes

Scott Lassiter dijo que se reunió con Moore en diciembre pasado después de descubrir la supuesta relación y éste la habría admitido. También dijo que confrontó a su esposa y ella respondió que le preocupaba perder su trabajo si terminaba la aventura.

Sin embargo, varios de medios de comunicación han publicado las posiciones del presidente de la Cámara de Representantes y Jamie Liles Lassiter.

Jamie Liles Lassiter emitió la siguiente declaración obtenida por CBS 17:

“Scott Lassiter tiene serios problemas de salud mental y abuso de sustancias, que solo puedo suponer lo llevaron a presentar esta demanda escandalosa y difamatoria. Los reclamos no solo son falsos sino imposibles ya que hemos estado separados con un documento de separación firmado durante años. Para ser claros, soy una mujer profesional fuerte, y la única persona que alguna vez abusó de mí o amenazó mi carrera fue mi futuro ex esposo. Nuestro matrimonio fue una pesadilla, y desde que lo dejé ha empeorado. Estamos llegando al final de nuestro proceso de divorcio y así es como está arremetiendo. Les ruego que respeten mi privacidad y no le den a este hombre desquiciado una plataforma para acosarme y humillarme más”.

Moore por su parte expresó que “esta es una demanda sin fundamento de una persona con problemas. Defenderemos enérgicamente esta acción y buscaremos todos los recursos legales disponibles”.

En la demanda, Lassiter afirma que “Moore usó su posición como uno de los funcionarios electos más poderosos de Carolina del Norte para atraer a la esposa del demandante, una empleada de nivel medio del gobierno estatal, a participar en una relación ilícita con él.»

