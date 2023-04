Corte Suprema en NC abre paso a redistribución de distritos

Raliegh, NC.- La Corte Suprema de Carolina del Norte revirtió un fallo anterior y abrió las puertas a la redistribución de distritos por parte de la legislatura estatal controlada por republicanos.

El viernes la Corte Suprema también confirmó una ley de identificación de votantes con fotografía que había sido anulada por prejucios raciales.

Los dos fallos contaron con cinco votos a favor y dos en contra.

Ver más: Corte Suprema anula nuevos mapas de redistribución de distritos

“La legislatura estatal controlada por los republicanos podrá dibujar nuevos mapas que los favorezcan para las elecciones de 2024 mientras reconfigura los límites de los distritos del Congreso que podrían aumentar las posibilidades del Partido Republicano de capturar más escaños en la Cámara”, publicó The Washington Post.

The Supreme Court of North Carolina filed new opinions today, April 28. Review them here: https://t.co/pobPyVh5ig pic.twitter.com/YCDk5bXzul

— NC Judicial Branch (@NCCourts) April 28, 2023