cooper-llama-a-estar-preparados-ante-desastres-naturales

Charlotte, NC.- Agosto es el mes de la preparación en Carolina del Norte. Por eso, el llamado del gobernador Roy Cooper a los habitantes para que estén prevenidos ante eventuales desastres naturales en el estado.

Las familias, las escuelas y las empresas a revisar sus planes de emergencia y actualizar sus kits de suministros de emergencia. Carolina del Norte está en plena temporada de huracanes; sin embargo, estos no son los únicos eventos naturales a los que hay que estar en alerta.

“Los habitantes de Carolina del Norte deben estar preparados durante todo el año”, dijo el gobernador Cooper en un comunicado. “Tómese el tiempo ahora para prepararse para que a su familia le vaya mejor durante un desastre y se recupere más rápidamente después de que termine”.

Carolina del Norte son comunes los huracanes, tornados y tormentas eléctricas severas.

El año pasado hubo 21 tornados, 109 incidentes de inundaciones y 344 tormentas eléctricas severas con viento dañino y 101 eventos de granizo, según el comunicado.

Las tormentas severas no son los únicos desastres naturales que afectan al estado. También hay incendios forestales, terremotos y los desastres provocados por el hombre también son una posibilidad.

Disasters don’t plan ahead. You can. August is North Carolina Preparedness Month. Make an emergency plan today & practice it: https://t.co/9YvCCAn0r3 #PrepareNow #ReadyNC pic.twitter.com/K6KBcf3tvO

— NC Emergency Management (@NCEmergency) August 1, 2022