Consejos para prevenir la conducción distraída

Raleigh, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, ofreció una serie de consejos para ayudar a prevenir la conducción distraída.

Abril es el Mes de Concientización sobre la Conducción Distraída y por eso distintas agencias y departamentos, como el de seguros, hacen un esfuerzo para educar a los conductores y reducir los accidentes de tránsito.

“Enviar o leer un mensaje de texto quita la vista del conductor de la carretera durante una media de cinco segundos. A 55 millas por hora, eso es como conducir a lo largo de un campo de fútbol entero, con los ojos vendados”, alertó el comisionado Mike Causey.

Un comunicado del Departamento de Seguros, que cita a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, resaltó que la conducción distraída mató a 3.308 personas en 2022, mientras que 289.310 resultaron heridas.

Hablar o enviar mensajes de texto por teléfono celular, tomar café, maquillarse, cambiar la estación de radio o atender a un niño en el automóvil, son algunos casos comunes de la conducción distraída.

