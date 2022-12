Conoce sobre los códigos que protegen la propiedad

Charlotte, NC.- Si vives en la ciudad de Charlotte debes saber que existen unos códigos que protegen la propiedad y permiten la sana convivencia en los vecindarios.

Code Enforcement es una división de Housing & Neighborhood Services y uno de los servicios disponibles para la comunidad a través del número 311, que atiende solicitudes no vinculadas a emergencias.

Una de las caras más visibles de esta división es Marcelo Anselmo, Code Enforcement Zoning, CZO /South Service Area. Él es un profesional altamente capacitado que aborda los problemas de manera receptiva y proactiva para garantizar que se cumplan los estándares básicos de vida y trabajo en cada comunidad.

Anselmo habló con Hazel Petrelli, periodista de Progreso Hispano News, y explicó en qué consisten los códigos que protegen la propiedad.

La división de cumplimiento de código se encarga de velar, entre otras cosas, porque cualquier tipo de vivienda (apartamentos, casas o trailas) cumpla con todos los requerimientos necesarios para ser habitados.

Hay códigos de la Ciudad sobre lo que se puede y no se puede hacer en la propiedad. Por ejemplo, Anselmo cita los códigos de molestia, de la casa, de la zona, del comercio, entre otros.

“La policía protege a la gente, nosotros protegemos la propiedad”, resume Anselmo de raíces argentinas.

311 will be open from 7 a.m. to 7 p.m. on Jan. 16 and Jan. 17. Call 311 or 704.336.7600 to report icy road conditions, nonemergency downed trees, water main breaks, nonworking signal lights and more. https://t.co/kRouuhydYq

— City of Charlotte (@CLTgov) January 16, 2022