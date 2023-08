Mujer de Durham gana premio histórico de Carolina Keno

Charlotte, NC.- Una mujer de Durham probó su suerte con éxito. Ella ganó el premio más grande en la historia del juego de lotería Carolina Keno.

Tiffany Warner adquirió su boleto y descubrió que ganó $ 168.750, informó NC Education Lottery.

Carolina Keno es un juego que permite elegir cuántos números o puntos juegas. La elección determina las probabilidades y el premio por el que juegas.

Warner compró su boleto ganador en The House en South Miami Boulevard en Durham.

Congrats to Tiffany Warner who tried her luck on a #CarolinaKeno ticket and won $168,750, the largest prize in Keno game history. Matched 7 with a 5X multiplier + 50% bonus. The Lucky ticket was sold at The House on S Miami Blvd in #Durham. #NCLottery https://t.co/ybeLqRqfKp pic.twitter.com/8MZYl63bXc

— NC Education Lottery (@nclottery) August 28, 2023