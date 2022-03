Comparte tu experiencia de viajar en CATS

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) anima a los usuarios a compartir su experiencia en los servicios de autobús y tren mediante encuestas online.

El sistema está interesado en sus respuestas con respecto a su uso actual del servicio de los buses y de tren tanto si es usuario frecuente, si los usa ocasionalmente o incluso si casi nunca los utiliza, indica CATS en la introducción de las encuestas que pueden tardar de 3 a 5 minutos en ser completadas.

“Los datos personales y las respuestas serán confidenciales y no serán utilizados para ningún otro propósito”.

CATS wants your feedback!

Please click the links below to fill out our surveys regarding your experience riding CATS bus and LYNX rail service.

Bus Survey: https://t.co/xlvrc7ew9U

Rail Survey: https://t.co/0qbtC8eFjT#RideCATS #Charlotte #CharlotteNC pic.twitter.com/yoh3eySdQ0

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) March 28, 2022