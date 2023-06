Cómo conocer los tiempos de espera en DMV

Charlotte, NC.- Si estás pensando en realizar un trámite en alguna de las oficinas de la División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte hay una herramienta que te ayudará a conocer los tiempos de espera.

Las 115 oficinas de licencias de conducir en todo el estado tienen ahora la posibilidad de programar citas de manera online para acudir a realizar algún trámite.

Ver más: Filas, citas escasas y falta de intérprete: Quejas en oficinas de DMV

La cita se programa para las mañanas hasta las 11 am. En la tarde son atendidas las personas por orden de llegada.

La modalidad mixta de atención en DMV hace que existan filas de personas para ser atendidas que no tienen citas.

Check DMV walk-in wait times across the state… It's that easy.💻 🚗 💳 https://t.co/TOMiujRzSS pic.twitter.com/KsjdF1556d

— NCDOT (@NCDOT) June 19, 2023