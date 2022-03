CMPD te enseña cómo sobrevivir a un tiroteo

Charlotte, NC.- En un episodio con un tirador activo, las personas pueden caer presa del miedo y reducir las posibilidad de salir con vida. Sin embargo, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg quiere ayudar a los residentes ante un eventual escenario de este tipo e invita a una instrucción gratuita sobre cómo sobrevivir a un tiroteo.

La actividad busca preparar a la población ante un suceso de violencia armada que nadie sabe cuándo puede ocurrir y que puede encontrar a gente inocente atrapada.

“Aprenda planes de respuesta eficaces y cómo comunicarse durante una crisis de tirador activo”, promociona CMPD.

El evento denominado How Will I Survive An Active Shooting se llevará a cabo el jueves 21 de abril de 6:30 pm a 8:30 pm. El lugar será Charlotte Mecklenurg Police Academy ubicado en 1770 Shopton Road Charlotte, NC 28217.

You are invited! #CMPD is conducting its free active shooter training and preparedness education workshop on Apr. 21st 6:30 PM – 8:30 PM. Learn effective response plans and how to communicate during an active shooter crisis. #clt #cltnews Register Here: https://t.co/Oz6SkSuNEN pic.twitter.com/u71NLIDfb6

— CMPD News (@CMPD) March 18, 2022