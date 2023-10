cmpd-refuerza-seguridad-en-lugares-de-culto

Charlotte, NC.- La policía está reforzando la seguridad en lugares de culto en Charlotte a raíz del conflicto en Israel tras el ataque de fuerzas de Hamás en su territorio.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó que ha estado monitoreando el conflicto en coordinación con la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Investigaciones de Carolina del Norte.

La decisión ha sido designar patrullas de CMPD en todas las sinagogas y mezquitas. Además, el departamento de policía se pondrá en contacto con el personal de estos lugares para colaborar en cualquier inquietud de seguridad.

CMPD informó que no existen amenazas creíbles a ningún lugar o persona relacionada localmente con este conflicto.

CMPD has been monitoring the ongoing violent conflict in and around the nation of Israel. In response, CMPD has designated specific patrols at all synagogues and mosques in our jurisdiction, effective immediately.https://t.co/oVfDmzyCJh

— CMPD News (@CMPD) October 8, 2023