Cierra oficina de récords vitales

Charlotte, NC.- La oficina de récords vitales en Charlotte estará cerrada hasta nuevo aviso, informó el condado Mecklenburg.

“​El Registro Civil (618 N. College St) estará cerrado hasta nuevo aviso debido a problemas mecánicos del edificio”, señaló una publicación del condado en su cuenta de Twitter.

El anuncio no indicó en qué consiste el problema mecánico.

Vital Records (618 N. College St) will be closed until further notice due to building mechanical issues. Request records at the Register of Deeds Office (720 E. 4th Street) » https://t.co/NE3R32O77T

Request online » https://t.co/NE3R32O77T pic.twitter.com/HnrINuB85R

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 14, 2022