Ciberataque prorruso afectó a hospitales de NC

Charlotte, NC.- Un ciberataque de un grupo prorruso afectó el lunes los servicios web de al menos 14 hospitales en Estados Unidos, incluidos dos en Carolina del Norte.

Medios de comunicación reportaron que Killnet, un grupo de piratas informáticos, se atribuyó el ataque.

El grupo es conocido por ataques a países como Estados Unidos que se han opuesto a la invasión rusa de Ucrania.

Un ciberataque DDoS fue el responsable de dejar fuera de línea a los sitios web de los hospitales. Consiste en abrumar un servidor con una avalancha inusual de tráfico de Internet.

En Carolina del Norte al menos dos hospitales formaron parte del ciberataque generalizado. Se trata de Atrium Health y Duke University Hospital, según WBTV News.

“Hubo una interrupción temporal en nuestro sitio web. Nuestros equipos de tecnología de la información han resuelto con éxito la situación”, dijo Atrium Health en su cuenta de Twitter.

There was a temporary disruption to our website. Our information technology teams have successfully resolved the situation. It's important to note the disruption affected only our public-facing website. Our hospital systems and patient portal remained fully functional.

— Atrium Health (@AtriumHealth) January 31, 2023