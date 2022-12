charlotte-water-reanuda-cobros-suspendidos-por-pandemia

Charlotte, NC.- Charlotte Water restablecerá los procedimientos de facturación normales, como cargos por pago atrasado, reconexión y desconexión que estaban suspendidos debido a la pandemia de COVID-19.

La facturación habitual comenzará a partir de enero de 2023, anunció la empresa en su sitio web.

El 3 de enero de 2023, se reanudarán las tarifas de desconexión y reconexión. Los cargos por reconexión/desconexión son de $17 cada uno.

El 30 de enero de 2023, los cargos por pagos atrasados ​​se reanudarán y aparecerán en las facturas en febrero. Los cargos por pagos atrasados ​​son el 1.5 % de los cargos vencidos.

Charlotte Water y otras empresas establecieron planes durante la pandemia COVID-19 para seguir prestando sus servicios sin interrupciones a pesar de falta de pago de facturas.

