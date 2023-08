Carowinds reabre montaña rusa Fury 325

Charlotte, NC.- La atracción Fury 325, una gigantesca montaña rusa de Carowinds, ha sido reabierta después de casi seis semanas de que fuera cerrada por una grieta en un pilar de soporte.

El popular parque de atracciones de las Carolinas anunció que Fury 325 reabrió luego de completar el proceso de reparación y prueba, que incluyó una inspección final por parte de la Oficina de dispositivos de entretenimiento y elevadores del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte.

La giga montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte, como la describe el parque, cerró a principios de julio después de que el personal se dio cuenta de la existencia de una grieta en la parte superior de un pilar de soporte de acero.

#Carowinds is excited to welcome guests back for rides on Fury 325. pic.twitter.com/ak83XQ2iPk

— Carowinds (@Carowinds) August 10, 2023