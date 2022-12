cambian-fecha-para-restablecer-electricidad-en-moore

Moore, NC.- Hay una nueva fecha para restablecer la electricidad en Moore tras el apagón del fin de semana que dejó a cerca de 45.000 hogares sin luz en este condado de Carolina del Norte.

Desde el pasado sábado cuando hubo a un ataque a tiros en dos subestaciones los residentes están viviendo sin servicio eléctrico.

Duke Energy dijo que varios equipos grandes y vitales resultaron dañados en el evento y debían repararse o reemplazarse. Personal de la empresa está trabajando 24 horas para poner en marcha las operaciones.

En principio la fecha para restablecer la electricidad en Moore era el jueves. Pero, Duke Energy adelantó que espera para el miércoles antes de las 11:59 pm que casi todos los clientes afectados vuelvan a tener el servicio.

“Reparar y reemplazar este equipo es un proceso metódico que toma varios días”, dijo Jason Hollifield, gerente general de Preparación para Emergencias de Duke Energy en un comunicado. “Una vez que se realizan las reparaciones, debemos probar el equipo antes de comenzar el proceso de restauración final. Agradecemos sinceramente la paciencia y la comprensión que han demostrado nuestros clientes”.

Hasta el martes en la noche Duke Energy había restablecidio el servicio a unos 10.000 hogares.

