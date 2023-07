Buscan a niña desaparecida en Mecklenburg

Charlotte, NC.- Las autoridades de Virginia están buscando a una niña desaparecida en el condado Mecklenburg, Carolina del Norte.

La Policía Estatal de Virginia y el Departamento de Policía de la Ciudad de Virginia Beach han emitido alertas sobre la desaparición de Samalea Monet Daniels, de 3 años.

Las autoridades policiales indican que la niña vive con su padre y tutor legal en el condado Mecklenburg. Creen que fue sacada de su casa y que estaría con su madre Tianna Mila Daniels, de 29 años.

#Virginia Missing/Endangered Child Alert ACTIVATION: @VBPD is looking for Samalea Monet Daniels, 3, & Tianna Mila Daniels, 29. May be travelling in gray 2011 Ford Escape w/Virginia plates: N4M45T3.

Please call 911 or Virginia Beach PD at 757-385-5000. pic.twitter.com/KM9h2qYhTO

— VA State Police (@VSPPIO) July 15, 2023